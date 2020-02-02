رياضة | تعرف علي شرط ميسي لتجديد عقده مع نادي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي شرط ميسي لتجديد عقده مع نادي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني شرطا لتجديد عقده مع النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ملامح تجديد عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 حيث رحب بعقد مدى الحياة بشرط وحيد، وهو رحيله في أي وقت يرغب فيه بعد نهاية الموسم". Advertisements

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"ميسي لا يمانع في عقد أبدي، لكن بالسير على خطى أندريس إنييستا، الذي قرر إنهاء عقده عندما شعر أنه لا يستطيع الاستمرار ويريد الاحتفاظ بخيار إلغاء العقد من جانب واحد في نهاية كل موسم، إذا ما شعر أنه غير قادر على العطاء حسب الحالة البدنية والمزاجية هي ما ستحدد موقف ميسي بشأن الاستمرار مع البارسا خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأبدى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة تفائله حول تجديد عقد ميسي حيث قال "يجب أن نجدد لميسي ليظل دائمًا في برشلونة، إلى الوقت الذي يريده هو.

وقال كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة:"شرط في عقد ميسي لتقرير مصيره في الصيف شئ يرجع له لا اشك ان النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي يتطلع للبقاء هنا وسيكون هنا في المستقبل ، ليس لدي اي شك حول ذلك نريد جعل ميسي سعيدا ومتطلعا للبقاء هنا هذا هو بيته".