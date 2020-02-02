رياضة | ليفربول ضد ساوثهامبتون.. كلوب يكشف سر ثبات مستوى لاعبي الريدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد ساوثهامبتون.. كلوب يكشف سر ثبات مستوى لاعبي الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا:" لا نشعر أننا ربحنا 100 نقطة من آخر 102 نقطة متاحة. أنا في هذه المهنة منذ زمن طويل وأعلم أن بإمكان أي شيء أن يحدث نحاول استخدام مهاراتنا بأفضل شكل ممكن. الأولاد يقومون بهذا من مدة كبيرة ولذلك نحظى بهذه الأرقام الرائعة سيذهب الأولاد لعطلة لمدة أسبوع ويقومون بما سيقومون به ويستعيدون نشاطهم لنستعد نوريتش سيتي لم أرَ ثبات في الأداء والنتيجة مثل ذلك من قبل".