رياضة | أجندة نارية في إنتظار باريس سان جيرمان في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجندة نارية في إنتظار باريس سان جيرمان في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظرفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عدة إستحقاقات هامة خلال شهر فبراير، على صعيد بطولات الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، ويتواجد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لبلوغه الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وإفتتح النادي الباريسي رزنامة فبراير أمس السبت في الفاتح من فبراير، بفوز كاسح على ضيفه مونبيليه بخماسية دون رد، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي. وفيما يلي، الجدول الكامل لمباريات باريس سان جيرمان في شهر فبراير، مع الوضع في الإعتبار أن المواعيد بتوقيت القاهرة.

1- نانت – الدوري الفرنسي الجولة 23 – (ملعب ستاد دي لا بيجوار) – 4 فبراير – الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء. 2- ليون – الدوري الفرنسي الجولة 24 – (ملعب حديقة الأمراء) – 9 فبراير – الساعة العاشرة مساء. 3- ديجون – كأس فرنسا الدور ربع النهائي – (ملعب جاستون جيرارد) – 12 فبراير – الساعة السابعة والنصف مساء. 4- أميان – الدوري لفرنسي الجولة 25 – (ملعب ستاد دي لا كورن) – 15 فبراير – الساعة التاسعة مساء. 5- بوروسيا دورتموند الألماني – ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا – (ملعب سيجنال إيدونا بارك) – 18 فبراير – الساعة العاشرة مساء. 6- بوردو – الدوري الفرنسي الجولة 26 – (ملعب حديقة الأمراء) – 22 فبراير – الساعة التاسعة مساء. 7- ديجون - الدوري الفرنسي الجولة 27 – (ملعب حديقة الأمراء) – 29 فبراير – الساعة التاسعة مساء.