رياضة | عاجل - أخر تطورات بعثة الأهلي في السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أخر تطورات بعثة الأهلي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متواجدة في ستاد الجوهرة الزرقاء منذ نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني.

وتتواجد بعثة الفريق الأحمر بالكامل برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في الملعب في انتظار الخروج من الملعب رفقة الأمن السوداني.

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى فندق الإقامة في غضون ساعة حسبما صرح مراسل قناة الأهلي هناك على أن تغادر إلى المطار استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عقب التعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق.