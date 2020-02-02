رياضة | اتحاد الكرة: شكوك حول تطبيق ال"var" في الدور الثاني للدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: شكوك حول تطبيق ال"var" في الدور الثاني للدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل، أن مسئولي اتحاد الكرة يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتابع فضل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" أن هناك شكوك حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني وأن تطبيقه من الدور الثاني قرار غير رسمي حتى الآن.

وأتم فضل خلال تصريحاته أن التحكيم المصري على أعلى مستوى مشددا: "نحن نساند التحكيم ولكن الموسم الحالي كان الأسوء على مشتوى التحكيم".