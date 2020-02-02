رياضة | عاجل - أول تعليق من شريف إكرامي عقب تأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من شريف إكرامي عقب تأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب صعود فريقه للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام الهلال السوداني.

وغرد إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" :"نتيجه ايجابيه هي الأهم في دوري المجموعات تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور ال٨".

وأضاف :"اخترنا الطريق الصعب و بانفسنا تخطيناه،بإذن الله سنستمر حتي النهاية،فمن يريد ترك بصمه في تاريخ الأهلي فليقاتل من اجل الألقاب القارية".

