رياضة | صدام عربي أو قمة نارية.. تعرف على المنافسين المحتملين للزمالك في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام عربي أو قمة نارية.. تعرف على المنافسين المحتملين للزمالك في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع فريق أول أغسطس الأنجولي في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضمن الفريق الأبيض تأهله رسميًا لربع نهائي البطولة الإفريقية، برفقة فريق مازيمبي الكونغولي.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا كـ"ثاني" للمجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، خلف فريق مازيمبي "متصدر" الترتيب برصيد 14 نقطة.

بعد تأهله "ثاني" للمجموعة الأولي، ضمن الزمالك التواجد بالمستوي الثاني في تصنيف الأندية المتأهلة لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية ويواجه أحد الأندية أصحاب الصدارة بالمجموعات الثلاثة الأخري.

ويتجنب مواجهة "متصدر" مجموعته فريق مازيمبي، كما يتجنب الفارس الأبيض مواجهة غريمه الأهلي في الدور القادم بالبطولة، خاصة وأن الأخير احتل "وصافة" المجموعة الثانية.

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المنافسين المحتملين للزمالك في دور الثمانية الإفريقي:

1- النجم الساحلي التونسي: متصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة

2- ماميلودي صنداونز: متصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة

3- الترجي التونسي: متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة

وستقام قرعة دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير فى تمام السابعة مساءًا.