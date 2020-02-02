رياضة | عاجل.. الأمن السوداني يرفض مغادرة لاعبي الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء بسبب جماهير الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأمن السوداني يرفض مغادرة لاعبي الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء بسبب جماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الشرطة السودانية المسئولة عن تأمين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال السوداني، بخروج اللاعبين من أرضية ملعب المباراة.

وجاء احتفاظ الأمن على اللاعبين داخل أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان، منعًا للاحتكاك الجماهيري، بعدما شهدت المباراة أحداث شغب.

وكان المغربي رضوان جيد حكم مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني، أوقف المباراة لما يقرب من عشر دقائق بسبب الاقتحام الجماهيري.

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واقتحم عدد من الجماهير السودانية ارض الملعب، بالإضافة إلى القاء زجاجات المياة وكراسي المدرجات.

واعترضت الجماهير على قرارت الحكم المغربي، بالإضافة إلى اعتراض لاعبو الفريق السوداني وجهازه الفني.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بهدف لكل فريق لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ليضمن المارد الأحمر تأهله للدور الثاني رفقة النجم الساحلي التونسي صاحب صدارة المجموعة.

