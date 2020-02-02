رياضة | بعد تعادلهما.. الأهلي يفشل في إنهاء "عقدة" الهلال في السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادلهما.. الأهلي يفشل في إنهاء "عقدة" الهلال في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق الأهلي إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع فريق الهلال السوداني 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالسودان، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة بالدقيقة 48 وتعادل الهلال السوداني بهدف قاتل في الدقيقة 96 من زمن اللقاء.

وحسم الأهلي تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 11 نقطة، ورافق فريق النجم الساحلي التونسي والذي تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما حل فريق الهلال بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، وتذيل بلاتينيوم الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

الأهلي يفشل في إنهاء "عقدة" الهلال في السودان:

رغم حسم الأهلي تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه فشل في إنهاء عقدته الأزلية أمام الهلال، حيث لم يستطيع الفريق الأحمر تحقيق أي فوز على الفريق الهلالي في السودان خلال مواجهاتهما بالبطولات الإفريقية.

وتقابل الأهلي مع الهلال على ملعب الأخير في السودان 4 مرات، فاز الفريق السوداني في مباراة وحيدة، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات آخرها التعادل في مباراة اليوم 1-1.

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وأصبح محمد مجدي أفشة أول لاعب أهلاوي يسجل هدفا في مرمي الهلال علي ملعبه في السودان، بعدما فشل الأهلي في تسجيل أي أهداف في شباك الفريق السوداني خلال مواجهاتهما السابق بالسودان.

وجاءت مواجهات الأهلي والهلال كالتالي:

- 1987: الهلال 0 - 0 الأهلي (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

- 2004: الهلال 0 - 0 الأهلي (الدور الأول دوري أبطال إفريقيا)

- 2007: الهلال 3 - 0 الأهلي (ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)

2020: الأهلي 1-1 الهلال (دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا)