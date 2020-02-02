رياضة | تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ليصعد 8 فرق للدور ثمن نهائي، من البطولة الأقوي قاريًا.

وتأهل لدور الـ8 كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، بجانب النجم الساحلى التونسي والأهلي المصري.

وصعد كأول للمجموعات : مازيمبي الكونغولي، النجم الساحلى التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي

وصعد كثان للمجموعات : الزمالك المصري، الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي، الرجاء المغربي.

ترتيب المجموعات النهائي :-

ترتيب المجموعة الأولى

1_ مازيمبي الكونغولي 14 نقاط

2_ الزمالك المصري 9 نقاط

أول أغسطس الأنجولى 4 نقاط

4_ زيسكو الزامبي 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1_النجم الساحلي التونسي 12 نقاط

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2_ الأهلي المصري 11 نقطة

3_ الهلال السوداني 10 نقاط

4_ بلاتينيوم الزيمبابوي نقطة

ترتيب المجموعة الثالثة

1_ ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 14 نقاط

2_ الوداد البيضاوي المغربي 8 نقاط

3_ بترو أتلتيكو الأنجولي 4 نقاط

4_ اتحاد العاصمة الجزائري 3 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1_ الترجي التونسي 11 نقاط

2_ الرجاء البيضاوي المغربي 11 نقاط

3_ شبيبة القبائل الجزائري 7 نقاط

4_ فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط.