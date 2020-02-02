رياضة | أخبار الزمالك اليوم السبت: التعادل مع أول أغسطس.. المواجهات المتوقعة في دوري أبطال إفريقيا.. الكشف عن موعد مشاركة جنش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم السبت: التعادل مع أول أغسطس.. المواجهات المتوقعة في دوري أبطال إفريقيا.. الكشف عن موعد مشاركة جنش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 1 فبراير العديد من الأحداث الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها التعادل مع أول أغسطس والفرق المتوقع مواجهاتها في دور الستة عشر وتحديد موعد الظهور الأول لجنش وغيرها من الأخبار الهامة.

التعادل السلبي ينهي مواجهة الزمالك وأول أغسطس

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي أول أغسطس اليوم بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون يشيد برباعي الزمالك أمام أول أغسطس

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بمستوى أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد للفريق في مباراة أول أغسطس الأنجولي اليوم.

وأكد كارتيرون أن العديد من اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ومنهم أحمد عيد والذي بذل كل ما بوسعه حتى استنفذ كل مخزونه البدني مما أدى إلى استبداله في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن أحمد زيزو بمثابة لاعب جوكر ويمكن توظيفه في أكثر من مكان داخل المستطيل الأخضر وقدم أداء مميز في وسط الملعب.

وأثنى في الوقت ذاته على كابونجو كاسونجو والذي شارك لأول مرة بعد عودته من جديد إلى الفريق بجانب محمد عنتر والذي حصل على فرصته في مواجهة اليوم.

كارتيرون يكشف موعد مشاركة جنش مع الزمالك

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن موعد مشاركة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد أن جنش وصل إلى فورمة جيدة وبات جاهز للمشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أنه سيحصل على فرصته في الوقت المناسب مع الفريق.

رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك بعد لقاء أول أغسطس

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على الاجتماع مع لاعبيه بعد نهاية مباراة أول أغسطس الأنجولي اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

ووجه كارتيرون أكثر من رسالة للاعبيه بعد نهاية اللقاء، مشيدًا لهم في بداية الأمر بالمستوى الذي ظهروا عليه رغم ضغوطات الجو والرطوبة العالية.

الفرق المتوقع أن يواجهها الزمالك في دور الستة عشر من دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يواجه نادي الزمالك واحد من الفريق الثلاثة التالية في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهي صن داونز أو الترجي أو النجم الساحلي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود يوم الاربعاء القادم 5 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.