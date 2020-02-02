رياضة | موعد قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن موعد قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وستقام قرعة دور الـ8، يوم الأربعاء المقبل الخامس من فبراير الجاري بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

وتأهل 8 فرق لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

شهدت منافسات المجموعة الأولى تأهل كل من فريقي مازيمبي الكونغولي كأول للمجموعة برصيد 14 نقطة، والزمالك المصري كثاني برصيد 9 نقاط.

أما عن المجموعة الثانية فقد تأهل كل من النجم الساحلي التونسي كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، والأهلي المصري كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة.

وبالنسبة للمجموعة الثالثة، فقد تأهل كل من فريقي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 14 نقطة، والوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ومع ختام مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمجموعة الرابعة والتي تأهل عنها كل من الترجي صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقاط.

بينما قد تأهل كل من بيراميدز والنادي المصري للدور التالي، من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.