رياضة | 3 صدامات نارية مُحتملة.. ماذا ينتظر الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 صدامات نارية مُحتملة.. ماذا ينتظر الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق الأهلي تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع فريق الهلال السوداني بنتيجة 1-1 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة، وتعادل عبد الرازق عمر لفريق الهلال بالدقيقة 96 من زمن المباراة.

وفي نفس المجموعة تغلب فريق النجم الساحلي التونسي على نظيره فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفين دون رد سجلهما (كريم عريبي - مالك بعيو) ليتأهل بطل تونس ونظيره الأهلي إلي ربع نهائي دوري الأبطال.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة السادسة:

- النجم الساحلي (12 نقطة) تأهل رسميًا

- الأهلي (11 نقطة) تأهل رسميًا

- الهلال السوداني (9 نقاط)

- بلاتينيوم ستارز (1 نقطة)

تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

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تأهل الأهلي كـ"وصيف" للمجموعة الثانية، وذلك يضعه في المستوي الثاني من تصنيف الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه المارد الأحمر أحد الأندية أصحاب الصدارة بالمجموعات الثلاثة الأخري بالبطولة القارية، بعيدًا عن فريق النجم الساحلي "متصدر" مجموعته.

وتجنب الأهلي ايضًا مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في الدور ربع النهائي بالبطولة القارية، بعدما تأهل الفارس الأبيض ايضًا كـ"وصيف" للمجموعة الأولي برصيد 9 نقاط.

ويواجه الأهلي في الدور ربع النهائي أحد الأندية الثلاثة التالية:

1- مازيمبي الكونغولي:

أول المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فريق مازيمبي الكونغولي متصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 14 نقطة.

2- صن داونز:

قد يصطدم فريق الأهلي بنظيره فريق ماميلودي صن داونز في الدور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية، بعدما تصدر الأخير ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

3- الترجي التونسي:

أما ثالث المنافسين المحتملين للأهلي في الدور ربع النهائي للبطولة القارية، هو فريق الترجي التونسي متصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.