رياضة | الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال إفريقيا caf champions league

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال إفريقيا caf champions league والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم، رغم تعادله مع مضيفه الهلال السوداني بهدف لكل منهما، في المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وحقق النجم الساحلي فوزاً منطقياً على بلاتينوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين، ليتأهل النجم الساحلي في صدارة المجموعة، ويحتل الأهلي المركز الثاني.

وأسفرت نتائج المجموعة الأولى عن فوز مازيمبي الكونغولي على ضيفه زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل الزمالك خارج قواعده مع أول أغسطس الأنجولي دون أهداف.

وحسم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على وصيف المجموعة الوداد البيضاوي بهدف نظيف.

وبقي الترجي في صدارة المجموعة الرابعة رغم خسارته أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف، بينما لحق به الرجاء البيضاوي الذي تغلب على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي.

وكانت المجموعة الأولى قد حُسمت أمورها منذ الجولة الماضية بصعود مازيمبي الكونغولي في الصدارة والزمالك في المركز الثاني، وكذلك الأمر في المجموعة الرابعة التي احتل صدارتها الترجي التونسي ولحق به الرجاء البيضاوي المغربي.

الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أفريقيا:-

المجموعة الأولى.

1- مازيمبي الكونغولي 14 نقطة.

2- الزمالك 9 نقاط.

3- أول أغسطس الأنجولي 4 نقاط.

4- زيسكو الزامبي 3 نقاط.

المجموعة الثانية.

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1- النجم الساحلي التونسي 12 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة.

3- الهلال السوداني 10 نقاط.

4- بلاتينوم ستارز نقطة واحدة

المجموعة الثالثة.

1- صن داونز الجنوب أفريقي 14 نقطة.

2- الوداد البيضاوي المغربي 9 نقاط.

3- بيترو أتليتيكو الأنجولي 4 نقاط.

4- إتحاد العاصمة الجزائري 3 نقاط.

المجموعة الرابعة.

1- الترجي التونسي 11 نقطة.

2- الرجاء البيضاوي المغربي 11 نقطة.

3- شبيبة القبائل الجزائري 7 نقاط.

4- فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط.