رياضة | 6 مباريات نارية تنتظر الهلال السعودي في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات نارية تنتظر الهلال السعودي في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الهلال لعددًا من المواجهات النارية خلال شهر فبراير الجاري، أبرزهم مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة الزعيم أمام فريق خودرو في دوري أبطال آسيا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الهلال في شهر نوفمبر:-

الهلال ضد الرائد:-

يواجه الهلال نظيره الرائد، مساء الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات الطولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

الهلال ضد باديدية:-

يلتقي الهلال بفريق باديدية، مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، والساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة التاسعة عشر بتوقيت جرينتش، ضمن مباربات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

يتواجد نادي الهلال في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020 رفقة كلاً من؛ باديدية وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

الهلال ضد الفيحاء:-

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يواجه الهلال نظيره الفيحاء، يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، على ملعب الملك سلمان، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة ونصف بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، فيما يأتي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

الهلال ضد شباب الأهلي:-

يلعب الهلال أمام نظيره شباب الأهلي، يوم 17 فبراير، على ملعب آل راشد، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحاً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت جرينتش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد الاتحاد:-

يواجه الهلال نظيره الاتحاد، مساء يوم 22 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف مساء بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش، في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويعتلي الهلال صدارة الدوري، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

الهلال ضد التعاون:-

يلتقي الهلال بنظيره التعاون، يوم 27 فبراير، في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسو وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الهلال في المركز الأول، فيما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.