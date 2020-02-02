رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التأهل إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التأهل إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تعادلًا أمام الهلال السوداني، بهدف لكل فريق، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي قفشة والذي أحرز هدف المباراة الوحيد، بالدقيقة 47 من عمر اللقاء، ليضمن لفريقه التأهل للدور المقبل، قبل أن يتعادل الهلال السوداني عن طريق عبدالرازق عمر في الدقيقة 96 من المباراة.

وبتلك النتيجة ضمن الأهلي تأهله لدور الثمانية من البطولة، محتلًا المركز الثاني، من فوزين وتعادل في مباراتين وهزيمة وحيدة.

على الجانب الآخر نجح النجم الساحلي التونسي، في تحقيق الفوز على بلاتينيوم ستارز، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم في تونس، ليضمن تأهله للدور المقبل رفقة المارد الأحمر.

Advertisements

احتل النجم الساحلي التونسي صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما حل الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويتأهلا سويًا، فيما خرج الهلال السوداني بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبلاتينيوم ستارز خارج المنافسة برصيد نقطة وحيدة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب التأهل الإفريقي

يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، يوم الخميس المقبل 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.