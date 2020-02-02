رياضة | مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا uefa champions league

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا uefa champions league والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم 18 فبراير المقبل، بعد أن شهدت القرعة بعض المواجهات النارية التي يحملها هذا الدور من البطولة الأقوى على مستوى العالم.

ويفتتح فريق ليفريول الإنجليزي مواجهات دور الـ16 عندما يحل ضيفا ثقيلا على أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

فيما يستضيف فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب سيجنال أودونا بارك في نفس اليوم.

ثم يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي نظيره لايبزج الألماني يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر فبراير الجاري على ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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وتأتي مواجهة أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في نفس اليوم.

وتسكمل منافسات دور الـ 16 بمواجهة تشيلشي وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء الموافق25 فبراير على ستاد ستامفورد بريدج.

ويحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا على نابولي الإيطالي، في يوم 25 فبراير على ستاد سان باولو.

وتستمر مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي، يوم الأربعا الموافق 26 من فبراير على ملعب الاتحاد.

ثم يختتم فريقي ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير.