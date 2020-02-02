رياضة | ننشر ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تعادلًا أمام الهلال السوداني، بهدف لكل فريق، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي قفشة والذي أحرز هدف المباراة الوحيد، بالدقيقة 47 من عمر اللقاء، ليضمن لفريقه التأهل للدور المقبل، قبل أن يتعادل الهلال السوداني عن طريق عبدالرازق عمر في الدقيقة 96 من المباراة.

وبتلك النتيجة ضمن الأهلي تأهله لدور الثمانية من البطولة، محتلًا المركز الثاني، من فوزين وتعادل في مباراتين وهزيمة وحيدة.

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على الجانب الآخر نجح النجم الساحلي التونسي، في تحقيق الفوز على بلاتينيوم ستارز، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم في تونس، ليضمن تأهله للدور المقبل رفقة المارد الأحمر.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب مجموعة الأهلي عقب الفوز على الهلال بدوري الأبطال:-

احتل النجم الساحلي التونسي صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما حل الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويتأهلا سويًا، فيما خرج الهلال السوداني بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبلاتينيوم ستارز خارج المنافسة برصيد نقطة وحيدة.