رياضة | في أجواء مجنونة..الأهلي يتعادل أمام الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أجواء مجنونة..الأهلي يتعادل أمام الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز الأهلي مقعدًا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله أمام الهلال السوداني بهدف لمثله في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات للبطولة الإفريقية.

تأهل المارد الأحمر للدور ربع النهائي من البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة بـ١١ نقطة، فيما ودع الهلال البطولة بعدما جاء في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط.

تقدم الأهلي أولًا عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة ٤٧ وأدرك عبد الرزاق عمر التعادل للهلال السوداني في الدقيقة السادسة منزالوقت بدل من الضائع.

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المباراة ببعض التغييرات في التشكيل بالنظر للمباراة السابقة أمام النجم الساحلي حيث عاد أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة للتشكيل فيما احتفظ بعلي معلول على مقاعد البدلاء.

حاول الأهلي في بداية اللقاء امتصاص حماس لاعب الفريق السوداني، وحصل صاموئيل مرغني على البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخل قوي مع جونيور أجاي ومروان محسن.

واحتسب حكم اللقاء رضوان جيد ركلة حرة مباشرة للأهلي في الدقيقة ٥ بعد عرقلة مروان محسن، لينفذها محمد مجدي أفشة في أحضان الحارس جمال سالم حارس مرمى الهلال السوداني، ليحصل أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الثانية بعد احتكاكه بحارس الهلال.

ورواغ جونيور أجاي جناح الأهلي أطهر الطاهر متوسط ميدان الهلال في الجهة اليسرى بطريقة رائعة ليحتسب له حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة نفذها أيمن أشرف ويبعدها الدفاع عن منطقة جزاء الهلال.

ومرت الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول دون أي هجمات خطيرة على المرمى من جانب كلا الفريقين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة ٢١ مرر أجاي الكرة إلى مروان محسن الذي بدوره هيأها إلى محمد مجدي أفشة الذي سدد كرة قوية لكنها اصطدمت بدفاع الهلال، ليرد محمد مختار لاعب الهلال بتصويبة أخرى بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبدأ لاعبو الأهلي في استشعار الشق الهجومي حيث مرر حسين الشحات بينية رائعة لمروان محسن في الدقيقة ٢٣ لكن الأخير سددها أعلى عارضة جمال سالم حارس الهلال.

وحصل أليو ديانج متوسط ميدان الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء مع حلول الدقيقة ٢٥ بعد تدخله بقوة على لاعب الهلال في وسط الملعب.

وسقط أيمن أشرف على أرض الملعب في الدقيقة ٢٨ بعد تدخل قوي من صاموئيل ميرغني ليتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي للأهلي ويعود لاستكمال المباراة بشكل طبيعي.

وحصل نصر الدين عبد الله على البطاقة الصفراء الرابعة في المباراة مع حلول الدقيقة ٣٢، وتوقف اللعب في الدقيقة ٤٠ بعد إصابة لاعب الهلال، ليحصل بعدها سليم محمد على بطاقة صفراء أحرى وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني مرر عمرو السولية كرة عرضية إلى حسين الشحات الذي مرر الكرة إلى محمد مجدي أفشه الذي وضعها في الشباك معنوا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء.

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بعد هدف الأهلي بدأ لاعبو الهلال السوداني في ترتيب أوراقهم باحثين عن هدف التعادل لكن هجماتهم لم تشكل الخطورة على مرمى محمد الشناوي، حيث بدا عليهم الارتباك في ظل الضغط الجماهيري الكبير.

وفي الدقيقة ٥٧ أجرى مدرب الهلال أول تغييراته بالدفع بفارس عبد الله بدلًا من عمر عبد الله، ليمرر محمد هاني كرة عرضية قابلها مروان محسن برأسية بعيدة عن مرمى الهلال.

وخرج محمد الشناوي من مرماه بطريقة خاطئة لتصل الكرة لأطهر الطاهر الذي لعبها عرضية أبعدها دفاع الأهلي عن منطقة الجزاء الحمراء.

ومن هجمة مرتدة خطيرة وصلت الكرة لمحمد مجدي أفشة الذي راوغ مدافعي الهلال وحصل على ركلة حرة نفذها في يد الحارس جمال سالم.

وأخرج مدرب الهلال عماد محسن ودفع بمحمد موسى في محاولة لزيادة الفاعلبة الهجومية للفريق السوداني مع حلول الدقيقة ٦٥.

وأجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أول تغييراته في الدقيقة ٦٧ بإخراج محمد مجدي أفشة صاحب الهدف وأشرك وليد سليمان بديلاً له في محاولة لنجديد دماء الخط الهجومي للمارد الأحمر.

وسدد سليم برشاوي كرة قوية لكنها ذهبت بعيدة عن مرمى الحارس محمد الشناوي ليخرج سالم برشاوي من ملعب المباراة ويحل عبد الرزاق عمر بديلًا له في أحر تغييرات الهلال السوداني.

وتوقفت المباراة لدقائق بعد احتجاجات من جانب جماهير الهلال السوداني على إحدى القرارات لحكم اللقاء رضوان جيد حيث قامت بإلقاء الزجاجات على أرضية الملعب، ونزل البعض متهم، لتستكمل المباراة بعدما سيطر رجال الأمن السوداني على الأجراء.

وفي الدقيقة ٨٦ أشرك فايلر محمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من جونيور أجاي في ثاني التغييرات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر.

وبعد نزوله مباشرة تسلم كهربا كرة بينية من وليد سليمان وضعته منفردًا جمال سالم حارس مرمى الهلال الذي راوغه كهربا لكنه أهدر الكرة بغرابة ومهدراً فرصة خطيرة للمارد الأحمر لإضافة الهدف الثاني، ثم تبعه مروان محسن بتسديدة قوية حولها جمال سالم لركلة ركنية، ليجري قايلر أخرتغييرانه في الدقيقة ٩٠ بإشراك أليو بادجي بدلًا من مروان محسن.

وفي الدقيقة ٩٤ تسلم حسين الشحات الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفريق السوداني وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع نجح عبد الرزاق عمر في إدراك هدف التعادل للهلال السوداني الذي عاقب لاعبو الأهلي على إهدارهم لعدة فرص محققة.

ومرت الدقائق المتبقية من الوقت بدل الضائع دون جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويتأهل الأهلي للدور ربع النهائي رفقة النجم الساحلي فيما ودع الهلال البطولة.

