رياضة | كأول مجموعته.. النجم الساحلي يهزم بلاتينيوم ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأول مجموعته.. النجم الساحلي يهزم بلاتينيوم ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق النجم الساحلي التونسي تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على منافسه فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في تونس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الإفريقي.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل فريق النجم الساحلي في ترجمة سيطرته على مجريات اللعب لأهداف ضد فريق بلاتينيوم ستارز والذي ظهر بمستوي متواضع واعتمد على التأمين الدفاعي بشكل كبير.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق النجم الساحلي احراز هدف التقدم مبكرا عن طريق اللاعب كريم عريبي في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

وأضاف مالك بعيو ثاني أهداف النجم الساحلي في شباك فريق بلاتينيوم ستارز بالدقيقة 72 من زمن المباراة، ليفوز بطل تونس بهدفين دون رد، ويضمن تأهله بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس المجموعة تعادل فريق الأهلي المصري على نظيره الهلال السوداني بهدف لمثله في مباراة مثيرة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة بالدقيقة 48، بينما خطف فريق الهلال هدف التعادل بالوقت الضائع من زمن اللقاء، ليتأهل الأهلي كـ"ثاني" للمجموعة برفقة النجم الساحلي "المتصدر" إلي ربع نهائي دوري الأبطال.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد انتهاء مرحلة المجموعات:

1- النجم الساحلي (12 نقطة)

2- الأهلي (11 نقطة)

3- الهلال السوداني (10 نقاط)

4- بلاتينيوم ستارز (9 نقاط)