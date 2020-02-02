رياضة | حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني يقرر إيقاف المباراة بسبب أحداث شغب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني يقرر إيقاف المباراة بسبب أحداث شغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف رضوان جيد حكم مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني اللقاء في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجوهرة الزرقاء ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واقتحم عدد من الجماهير السودانية ارض الملعب، بالإضافة إلى القاء زجاجات المياة وكراسي المدرجات.

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واعترضت الجماهير على قرارت الحكم المغربي، بالإضافة إلى اعتراض لاعبو الفريق السوداني وجهازه الفني.

وقامت قوات الجيش السوداني بعمل كردون امني حول لاعبو الفريقين وحكم المباراة.