صنداونز يحسم صراع الصدارة مع الوداد المغربي

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صنداونز ضمن صدارة المجموعة

استحوذ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على صدارة المجموعة الثالثة بفوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-صفر في بريتوريا في قمة المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا لكرة القدم.

وهذه الخسارة الاولى للفريق المغربي على المستوى القاري هذا الموسم، كما أنها الخسارة الاولى له باشراف مدربه الجديد الفرنسي سيباستيان ديسابر، علما أن الفريقين ضمنا تأهلهما الى ربع النهائي في مرحلة سابقة.

وسيطر ماميلودي على المجريات منذ صافرة البداية وضرب لاعبوه في الشوط الأول حصاراً على مرمى احمد رضى التكناوتي ولا سيما عبر ثنائي الهجوم الأوروغواياني غاستون سيرينو وليبوهانغ مابوي، فيما اعتمد "وداد الأمة" على المرتدات ااسريعة عب الانغولي كازادي كاسونغو ووليد الكرتي.

وفي الوقت المحتسب بدلا من ضائع اقتنص مابوي ركلة جزاء بعدما تعرض للدفع من حمزة أسرير انبرى لها البرازيلي ريكاردو ناسيمنتو وسجلها بنجاح إلى يمين التكناوتي (45+1).

وحاول الوداد في الشوط الثاني تدارك الموقف وبادر إلى تهديد مرمى الحارس الأوغندي دينيس اونيانغو من دون نتيجة.

وفي المجموعة عينها فرّط اتحاد العاصمة الجزائري بفوز شرفي على ضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي بعدما تقدم حتى الدقيقة 80 بهدفين نظيفين، قبل أن ينتفض الضيوف في الدقائق العشر الاخيرة ويدركوا التعادل 2-2 على ملعب البليدة.

وتألق في الفريق المضيف وليد العرجي الذي صنع الهدف الاول لزميله أيمن محيوس (34)، وسجل الثاني من تسديدة قوية (70).

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وقلص الشاب بيكاس النتيجة في الدقيقة 80 ثم مرر كرة للبرازيلي توني (85).

ورفع ماميلودي رصيده إلى 14 نقطة امام الوداد تسع نقاط وجاء اتحاد العاصمة ثالثا بخمس نقاط وبترو اتلتيكو رابعا بثلاث نقاط.

وفي المجموعة الأولى، عزز مازيمبي الكونغولي صدارته بتغلبه على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 3-1 في لوبومباشي.

وسجل للفائز جاكسون موليكا (32 من ركلة جزاء و79) وشيكو اوشيندي (61)، ولزيسكو وينستون كالينغو (34).

وأنهى الزمالك المصري دور المجموعات بتعادل سلبي ومضيفه بريميرو أغوستو الانغولي.

ورفع مازيمبي رصيده إلى 14 نقطة أمام الزمالك 9 نقاط وبريميرو أغوستو ثالثا بأربع نقاط وزيسكو رابعا بثلاث نقاط.