الامارات | العين يقسو على الوصل بخماسية نظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقسو على الوصل بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم العين أفضل مباراة له منذ بداية الموسم الجاري في جميع المسابقات، وحقق فوزاً ثميناً بخماسية نظيفة مقروناً بالأداء الرائع على حساب ضيفه الوصل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء أبدع فيه الزعيم وقدم سهرة كروية رائعة للجماهير التي حضرت اللقاء وبلغ عددها 4460 متفرجاً وخرجت وهي تتغنّى بالأهازيج الخاصة بالفريق، ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة في حين تجمدت نقاط الوصل عند 22 نقطة.

ووضع محمد عبدالرحمن العين في المقدمة في الدقيقة الثالثة، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة التاسعة، بينما سجل التوغولي لابا كودجو في الدقيقتين 54 و85 ليرفع الأخير رصيده من الأهداف إلى 15 في صدارة ترتيب الهدافين، فيما اختتم مهرجان الأهداف البديل جمال معروف في الدقيقة 3+90.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد لصفوف العين، اللاعب الكازخستاني بروزهان إسلام خان، الذي تعاقد معه «الزعيم» مساء أول من أمس، وتلقى اللاعب تحية مطولة من قبل الجماهير، وظهر بصورة جيدة.

وأكمل أصحاب الأرض اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد أن حصل سالم عبدالله على الإنذار الثاني، وكان لافتاً أن جماهير «الزعيم» قامت بتحية اللاعب بعد الطرد عطفاً على الأداء الحماسي الذي قدمه في الدقائق التي خاضها ونجاحه في الحد من خطورة البرازيلي فابيو ليما.

وبالعودة لمجريات اللقاء فقد حصل فريق العين على أفضل سيناريو بتسجيل هدف مبكر جداً وتحديداً في الدقيقة الثالثة، بواسطة محمد عبدالرحمن بعد مجهود مهاري وبدني قبل أن يسدد كرة أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس حميد عبدالله، ومكن الهدف المبكر أصحاب الأرض من فرض أسلوب لعبهم الجديد القائم على الاستحواذ على الكرة والتوازن ما بين الدفاع والهجوم.

وتسبب الهدف في حالة من الارتباك في صفوف الوصل الذي استقبلت شباكه الهدف الثاني بواسطة اللاعب ذاته، حينما تلقى محمد عبدالرحمن كرة عرضية من بندر الأحبابي وسط حالة من التوهان لدى دفاع الضيوف ليحولها برأسه في شباك «الإمبراطور».

وانطلق الشوط الثاني بأداء متساوٍ بين الفريقين، إذ كشر الوصل عن نواياه الهجومية للعودة لأجواء اللقاء، لكن العين استطاع أن يستثمر تقدم لاعبي الوصل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة وصلت الكرة للاعب بندر الأحبابي، الذي انطلق كعادته عبر الجبهة اليمنى قبل أن يمررها عرضية لتجد الهاجم التوغولي، لابا كودجو الذي سددها في الشباك وهي الطريقة نفسها التي جاءت بها أهداف الأخير.

وعاد اللاعب التوغولي وسجل الهدف الرابع بالطريقة ذاتها التي جاء منها الهدف الثالث، ولم يفوت البديل جمال معروف فرصة أن يترك بصمته في اللقاء إذ سجل الهدف الخامس الذي انتهت عليه المباراة.

105 أيام احتاجها الزعيم لاستعادة الفوز على ملعبه

أنهى فوز العين على ضيفه الوصل سلسلة طويلة من عدم الفوز على ملعبه استمرت لمدة 105 أيام، إذ يعود الفوز الأخير للعين في استاد هزاع بن زايد إلى يوم 19-10-2019 حينما انتصر على حتا 2-1، ومن وقتها خاض أربع مباريات خسر في لقاءين وتعادل في مناسبتين.

عدد الجماهير: 4460

البطاقات الصفراء

الوصل:

علي صالح.

البطاقات الحمراء

العين:

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سالم عبدالله.

دون المستوى

لاعب الوصل

فابيو ليما.

أفضل لاعب

لاعب العين

محمد عبدالرحمن.

التبديلات

العين:

دخول جمال معروف وإسلام

خان وعمر ياسين في مكان كايو

كانيدو وأحمد برمان ولابا كودجو.

الوصل:

دخول ناصر نور ويوسف أحمد

وبشير الحسن، في مكان أحمد

علي ونتان فيليبي وحبوش

صالح.