الامارات | الجزيرة يطلب انتصاراً غائباً منذ 3 سنوات في «الديربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يطلب انتصاراً غائباً منذ 3 سنوات في «الديربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الجزيرة مع الوحدة في ختام مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري الخليج العربي، الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يسعى «فخر أبوظبي» لتحقيق انتصار غائب عنه في «الديربي» منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ورغم أن الجزيرة يتفوق في الموسم الحالي في المواجهات المباشرة أمام الوحدة، بفوزه في دور ربع النهائي لكأس الخليج العربي بأربعة أهداف دون رد وكذلك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، بينما فاز «العنابي» في لقاء الذهاب في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الجزيرة لم يحقق الفوز في ملعبه على الوحدة منذ 19 يناير 2017 عندما فاز بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحقق الوحدة الفوز في آخر مباراتين جمعتاه مع الجزيرة على استاد محمد بن زايد، حيث فاز «العنابي» بأربعة أهداف مقابل هدفين في 18 يناير 2018، وبثلاثة أهداف مقابل هدف في 2 مايو 2019.

ويخوض فريق الجزيرة المباراة وليس أمامه خيار سوى تحقيق الفوز، للحفاظ على حظوظه بالمنافسة في لقب الدوري، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر شباب الأهلي الذي في رصيده 35 نقطة، إذ إنه لن يكون هناك مجال لخسارة الجزيرة المزيد من النقاط، بعدما تعثر بالتعادل أمام عجمان في الجولة الـ13، قبل أن يستعيد الانتصارات بالفوز على الظفرة في الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب.

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وستكون كبرى العقبات التي تواجه الجزيرة هي السجل السلبي للفريق في الموسم الحالي أمام الأندية التي تنافس في اللقب، إذ لم يحقق «فخر أبوظبي» أي انتصار في الدور الأول في المواجهات المباشرة أمام منافسيه، إذ إنه بخلاف خسارته في «الديربي» أمام الوحدة، فقد تعادل مع شباب الأهلي والأمر نفسه أمام العين، بينما خسر أمام الشارقة بهدفين دون رد وأمام النصر بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يسعى الوحدة إلى تكرار تفوقه على الجزيرة في مسابقة الدوري، بعدما فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ يعيش «العنابي» أفضل فتراته في الموسم في الوقت الحالي، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام الشارقة وحتا والفجيرة، ليرفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة.

ويأمل «العنابي» أن يقترب أكثر من المراكز الأربعة الأولى، خصوصاً أنه يفصله عن كل من الشارقة والعين والنصر نقطة واحدة فقط. وفي حال تحقيق الفريق الفوز على الجزيرة سيدخل الوحدة بقوة المنافسة في المراكز المؤهلة إلى أبطال آسيا في الموسم المقبل، وهو الأمر المهم بالنسبة للوحدة في الموسم الجاري.

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