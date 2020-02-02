الامارات | عجمان يكرّرها ويهزم النصر إياباً

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يكرّرها ويهزم النصر إياباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّر عجمان فوزه على النصر بعدما تغلب عليه، أمس، في الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، بهدف دون مقابل، في استاد آل مكتوم، لينجح البرتقالي في الفوز على العميد ذهاباً وإياباً، وبالطريقة نفسها، وهي الاعتماد على الهجمات المرتدة، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب الغاني سياني، ليحصد عجمان ثلاث نقاط ثمينة بعد خسارته خمس نقاط في آخر جولتين، بينما فشل النصر في تحقيق أي فوز في الجولات الثلاث الأخيرة، وبالتحديد منذ فوزه بكأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد النصر عند 24 نقطة، بينما رفع عجمان رصيده إلى النقطة 17.

ولم تنجح طريقة المدرب الكرواتي كرونسلاف في التعامل مع عجمان، ما تسبب في طرده خلال المباراة، ورغم الاستحواذ الكبير للنصر بنسبة 72% مقابل 28% لعجمان، لكنه فشل في التعامل مع الدفاع المنظم لفريق عجمان، الذي اعتمد على أسلوب الدور الأول نفسه في السيطرة على المباراة.

وسيطر النصر على الشوط الثاني بأكمله، ووصل إلى مرمى عجمان في أكثر من مناسبة، وأضاع اللاعبون توزي ونيغريدو وكواس العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، في المقابل سجل مهاجم عجمان، الغاني سياني، هدف البرتقالي الوحيد في الدقيقة 29، واعتمد البرتقالي في الحفاظ على تقدمه على دفاع المنطقة وبسالة حارس المرمى، علي الحوسني، في التصدي لكل الهجمات.