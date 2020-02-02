الامارات | شباب الأهلي في مهمة تعزيز الصدارة بالنقطة الـ 38 أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي في مهمة تعزيز الصدارة بالنقطة الـ 38 أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق الفجيرة، في الساعة الخامسة والربع، في الجولة 15 لدوري الخليج العربي اليوم، وهو يطمح إلى تعزيز صدارته بالنقطة الـ38، والتقدم خطوة في سبيل إحراز الدرع.

وتقام المباراة على استاد الفجيرة الدولي، وتعد مهمة أيضاً للفجيرة الراغب في الابتعاد عن دائرة الخطر، خصوصاً أن في رصيده 10 نقاط، وبات مهدداً بشدة بالهبوط. وفي الوقت الذي يريد الفجيرة أن يعيد سيناريو ختام الموسم الماضي، حيث فاز على شباب الأهلي 3-1، وأسهم ذلك في بقائه، لكنه لا ينسى أن شباب الأهلي فاز عليه في الذهاب هذا الموسم بنتيجة كبيرة بلغت 5-1، كما أن شباب الأهلي لا يريد التفريط في فارق النقاط الثماني مع مطارده الجزيرة، بل قد يزيده في حال خسارة الأخيرة في لقاء الوحدة اليوم.

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ويصطدم طموح الفجيرة بغياب اثنين من أفضل لاعبيه بسبب الإيقاف، هما لاعبا خط الدفاع فهد سبيل وعبدالله النوبي، أمام أقوى هجوم (شباب الأهلي)، الذي سجل لاعبوه 32 هدفاً، لكن الأخير كذلك يفتقد أبرز مهاجمين لديه، هما أحمد خليل والبرازيلي ليوناردو للإصابة. ووعد مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، بإسناد المهمة لبدلاء مميزين قادرين على تعويض الغائبين، متمنياً في المؤتمر الصحافي أن يكمل الفريق المباراة من دون أن يُطرد أيّ من لاعبيه، كما حدث في آخر مباراتين.

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