الامارات | محمد بن راشد يشهد تتويج حمدان بن محمد بطلاً لكأس خادم الحرمين للقــدرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مهنئاً سموّه القيادة السعودية الرشيدة على كل ما حققته المملكة حتى اليوم من إنجازات في إطار «رؤية 2030»، مع التركيز على قطاعات حيوية عدة، تشكل محاور مهمة للتنمية المستدامة، بما في ذلك القطاع الرياضي.

جاء ذلك، خلال حضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، التي أقيمت في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من فرسان دول العالم.

وشهد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتويج الفارس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، ممتطياً صهوة الفرس «عطوفة دي لاب» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4.35.13 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو» لإسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 4.35.13 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، على صهوة الجواد «الهمبرة لطيف» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4.35.14 ساعات.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العُلا بالمملكة، فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا أكبر من فرحة الفوز، أدام الله المحبة والأخوة».

وهنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد، وقال على حسابه الرسمي في «تويتر»: «‏فوز أخي حمدان بن محمد ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العُلا ببلدنا الثاني السعودية فخر لنا جميعاً، والأجمل من الفوز، المحبة الكبيرة التي لمسناها وسط أهلنا في السعودية. دام عز قيادتينا وشعبينا، ودامت المحبة في القلوب. الإمارات والسعودية معاً.. دائماً وأبداً».

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سمو الشيخ حمدان بن محمد، وقال على حسابه الرسمي في «تويتر»: «الناموس لأخي حمدان فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين في العُلا.. الفوز واحد».وكان صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد تابع مشاركة فرسان الإمارات بقيادة الفارس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في البطولة التي تعدّ واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقام للعام الثاني على التوالي، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، لمسافة 120 كم، تحت شعار «ملتقى الفرسان».

وشارك في البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 17 دولة، هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الكويت، الأردن، مصر، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، الصين، باكستان، البرتغال، سلوفاكيا، السودان، تونس، والأوروغواي.

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وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة في «شتاء طنطورة» بمحافظة العُلا، التي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية، الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غرب المملكة، باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين المعترف بها من الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم على مدى أربع مراحل مرت عبر جبال العُلا، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال، بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.

حضر البطولة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، خليفة سعيد سليمان، ورئيس مجلس إدارة ميدان، سعيد حميد الطاير.

حمدان بن محمد فاز بالمركز الأول، ممتطياً صهوة الفرس «عطوفة دي لاب» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4.35.13 ساعات.

سيف المزروعي، حصل على المركز الثاني، على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو» لإسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 4.35.13 ساعات.

مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يهنئان حمدان بن محمد فوزه بكأس خادم الحرمين للقدرة.

سعيد الحربي، حل ثالثاً، على صهوة الجواد «الهمبرة لطيف» لإسطبلات «إف 3»، بزمن 4.35.14 ساعات.