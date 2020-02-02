الامارات | انتصارات بني ياس لا تتوقف.. والظفرة آخر ضحاياه

شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات بني ياس لا تتوقف.. والظفرة آخر ضحاياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل بني ياس نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً، مساء أمس، على ملعبه بهدف دون مقابل، في مواجهة ضيفه الظفرة، ضمن الجولة الـ15 لدوري الخليج العربي لكرة القدمـ في لقاء شهد افتتاح الاستاد لاحتضان المباريات من جديدـ بعد أن أغلق لمدة شهر كامل، بغرض إجراء عمليات الصيانة للعشب الأخضر، وقد ظهرت الأرضية بشكل جيد وفي حلة زاهية.

وسجل البرازيلي لويس أنطونيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42.

والفوز هو الثالث على التوالي لفريق بني ياس، بعد أن حقق انتصارين على التوالي خارج ملعبه، على النصر 1-صفر وعجمان 4-1، وهو ما منح اللاعبين دافعاً قوياً للاستمرار في نغمة الفوز التي وصلت بالفريق للنقطة 20، بينما سجلت المباراة الخسارة الثانية على التوالي للضيوف، بعد هزيمتهم في اللقاء الماضي أمام الجزيرة، لتتجمد نقاطهم عند 23.

Advertisements

ودفع مدربا الفريقين بالصفقات الجديدة، إذ منح مدرب بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، فرصة المشاركة للاعبه البرازيلي زي روبيرتو، فيما دفع مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، باللاعب الأردني ياسين البخيت، وقد ظهر الثنائي بشكل جيد، لكنهما لم ينجحا في الوصول إلى الشباك.

وبسط فريق بني ياس أفضليته على معظم فترات المباراة، بعد أن خاض اللقاء بطريقة هجومية منذ البداية، وهو ما منحه عدداً من الفرص، أبرزها تسديدة سهيل النوبي، التي تصدى لها حارس الظفرة خالد السناني في الدقيقة 16، وهي الفرصة التي كشفت النية الهجومية لـ«السماوي».

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، على الرغم من أن «فارس الظفرة» كشف عن نيته الهجومية، وقام بمحاولات عدة أمام المرمى، لكن التوفيق كان من نصيب فريق بني ياس حينما افتتح لاعبه البرازيلي، لويس أنطونيو، التسجيل في الدقيقة 42، بعد جملة هجومية رائعة وصلت معها الكرة للاعب البرازيلي، الذي سددها من لمسة واحدة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الظفرة.

وارتفع نسق المباراة في الشوط الثاني، الذي كانت الأفضلية فيه للفريق الزائر من خلال العديد من الفرص التي حصلوا عليها، خصوصاً بعد مشاركة الأردني ياسين البخيت، الذي تحوّل بفضله الظفرة إلى فريق مهاجم بالكامل، لكن الحظ لم يكن بجوار «فارس الظفرة» لتنتهي المباراة بفوز بني ياس بهدف من دون رد.