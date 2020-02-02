شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يجري اتصالات مكثفة بالجيش والشرطة السودانية لتأمين بعثة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى حسام عيسى، السفير المصري بالسودان، اتصالات مكثفة بوزير الداخلية السوداني والمسؤولين عن قوات الجيش السوداني، لتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومقر إقامتها هناك، وذلك عقب مواجهة الهلال السوداني في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية.

كان الأهلي قد تمكن من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعدما تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، في استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، وشهدت المباراة أجواء متوترة من الجماهير السودانية.