شكرا لقرائتكم طارق يحيى: عمر السعيد محتاج يهين نفسه ويلعب بـ"روح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للزمالك إن عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض يحتاج لبذل المزيد من الجهد داخل الملعب حتى يصل إلى "فورمته" الكاملة ويستفيد منه فريقه بصورة كاملة.

أضاف يحيى خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" عمر السعيد محتاج يشتغل على نفسه كثيرا ويهين نفسه فى الملعب ويبقى عنده روح".

Advertisements

أكد المدير الفنى الأسبق للزمالك إن عمر السعيد من المهاجمين المميزين اللذين يمتلكون إمكانيات عالية.

وصعد الزمالك إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ثانيا خلف مازيمبى الكونغولى.