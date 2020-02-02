شكرا لقرائتكم بعد التأهل على حساب الهلال.. الأهلى ينتظر واحدا من هذا الثلاثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق الأهلي لدور الثمانية محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب مجموعته، بعد التعادل مع الهلال السودانى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، علي استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

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وبعدما فرط المارد الأحمر فى صدارة مجموعته أصبح فى انتظار مواجهة أحد الفرق المتصدرة والمتأهلة كأول المجموعة، وهم الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي، وسيتم تحديد المنافس وفقًا للقرعة التى سيجريها الاتحاد الأفريقى.

وتأهل من المجموعة الأولى مازيمبى الكونغولى فى المركز الأول برصيد 14 نقطة، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وتأهل من المجموعة الثانية النجم الساحلي برصيد 12 نقطة، والأهلي فى المركز الثانى بـ 11 نقطة، ومن المجموعة الثالثة صن داونز أول برصيد 14 نقطة، والوداد الرياضى بـ 9 نقاط، وفى المجموعة الرابعة تأهل الترجى كأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربى برصيد 11 نقطة.