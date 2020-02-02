شكرا لقرائتكم الهلا ضد الاهلى.. مشجع سودانى بقميص الزمالك فى ملعب الجوهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر أحد المشجعين يرتدى تشرت الزمالك و يحمل علم الهلال السودانى داخل مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء بام درمان فى السودان خلال لقاء الاهلى أمام الهلال فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .
صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.
وبعدما فرط المارد الأحمر فى صدارة مجموعته أصبح فى انتظار مواجهة أحد الفرق المتصدرة والمتأهلة كأول المجموعة، وهم الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي، وسيتم تحديد المنافس وفقًا للقرعة التى سيجريها الاتحاد الأفريقى.
وتأهل من المجموعة الأولى مازيمبى الكونغولى فى المركز الأول برصيد 14 نقطة، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وتأهل من المجموعة الثانية النجم الساحلي برصيد 12 نقطة، والأهلي فى المركز الثانى بـ 11 نقطة، ومن المجموعة الثالثة صن داونز أول برصيد 14 نقطة، والوداد الرياضى بـ 9 نقاط، وفى المجموعة الرابعة تأهل الترجى كأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربى برصيد 11 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلا ضد الاهلى.. مشجع سودانى بقميص الزمالك فى ملعب الجوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.