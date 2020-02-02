شكرا لقرائتكم محمد فضل: شكوك حول تطبيق الـ"var" بداية الدور الثاني للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل، أن مسئولي اتحاد الكرة يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتابع فضل في تصريحات تليفزيونية أن هناك شكوك حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني وأن تطبيقه من الدور الثاني قرار غير رسمي حتى الآن.

وأتم فضل خلال تصريحاته أن التحكيم المصري على أعلى مستوى مشددا: "نحن نساند التحكيم ولكن الموسم الحالي كان الأسوء على مشتوى التحكيم".