شكرا لقرائتكم محمد فضل: شكوك حول تطبيق الـ"var" بداية الدور الثاني للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل، أن مسئولي اتحاد الكرة يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتابع فضل في تصريحات تليفزيونية أن هناك شكوك حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني وأن تطبيقه من الدور الثاني قرار غير رسمي حتى الآن.
وأتم فضل خلال تصريحاته أن التحكيم المصري على أعلى مستوى مشددا: "نحن نساند التحكيم ولكن الموسم الحالي كان الأسوء على مشتوى التحكيم".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: شكوك حول تطبيق الـ"var" بداية الدور الثاني للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.