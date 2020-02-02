شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الإعلام المعادى سبب عدم تتويج طارق حامد بالأفضل فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك إن تشكيك بعض الإعلام الذى يعمل ضد النادى الأبيض فى أحقية طارق حامد بالتتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا كان سببا فى عدم الفوز بها وذهبها للجزائرى يوسف البلايلى.

أضاف طارق يحيى خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور عبر قناة الزمالك:" الإعلام المعادى سبب عدم تتويج طارق حامد بالأفضل فى أفريقيا وذهابها إلى يوسف البلايلى ".

وصعد الزمالك إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ثانيا خلف مازيمبى الكونغولى.