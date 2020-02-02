شكرا لقرائتكم محمد فضل: مباراة كرة خماسية بين قدامي الأهلي والزمالك على هامش السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مفاجاة كبيرة في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وقال فضل خلال مداخلة تليفونية في برنامج "نمبر وان" إن هناك مباراة كرة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك على هامش لقاء السوبر.

وتابع فضل أن اللجنة المخولة بملف السوبر المصري، تسعى طوال الفترة المقبلة من أجل إظهار صورة ناجحة للمباراة المرتقبة.