شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أتمنى مواجهة الزمالك والنجم الساحلى بدور الـ8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمنى طارق يحيى المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك مواجهة الأبيض والنجم الساحلى التونسي فى دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
حسم الزمالك تأهله إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن مازيمبي متصدر المجموعة، في مباراة كانت سهلة على أبناء ميت عقبة ضد أول أغسطس الأنجولي بعدما حسمت بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة منذ الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.
واكتفى الزمالك بالخروج بالتعادل السلبي من مباراته ضد أول أغسطس، في الوقت الذي لم يقدم فيه بطل أنجولا مستوى قوي بعدما ابتعد عن الصعود وانتهت أحلامه في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، خاصة بعدما اكتفى الفريق الأنجولي بتعادل مخيب أمام زيسكو يونايتد بالجولة الماضية، منعته من التمسك بحلم الصعود.
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