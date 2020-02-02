شكرا لقرائتكم كهربا يتصدر تويتر بسبب إهدار انفراد أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر محمود كهربا لاعب الأهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تعادل فريقه مع الهلال السودانى بنتيجة 1/1 فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وشن جمهور الأهلى هجوم على كهربا عقب إهداره فرصة إحراز هدف محقق أمام الهلال السودانى عندما دخل بديلا فى المباراة اليوم كان كفيلا بقتل المباراة تماماً.

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صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن .