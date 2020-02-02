شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: صلاح وحجازي والشناوي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، استقر بشكل رسمي على ضم الثلاثي محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد الشناوي إلى صفوف الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وتابع عمر ربيع ياسين خلال برنامج "نمبر وان"، أن شوقي غريب أجرى مكالمة تليفونية بمحمد صلاح، وتلقى غريب موافقة صلاح على الإنضمام للمنتخب الأولمبي بشكل رسمي.