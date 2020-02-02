شكرا لقرائتكم 33 عاما من العقدة.. الأهلى يفشل فى الفوز أمام الهلال على أراضى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستمرت عقدة فريق الاهلى فى عدم تحقيقه أى فوز على الهلال فى الأراضى السودانية، منذ أول مواجهة بينهما عام 1987، وحتى لقاء اليوم، السبت، الذى انتهى بتعادل الفريقين فى ختام دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

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هدف "قفشة" يكتب التاريخ للنادي الأهلي في السودان، حيث يعد هدف الأهلي في شباك الهلال يعتبر الأول في التاريخ الذي يسجله الأحمر على ملعب الجوهرة بالعاصمة السودانية أم درمان.

وبهذة النتيجة أبتعد الفريق الاحمر من مواجهة غريمة الزمالك عقب الصعود بالمركز الثانى من المجموعات التى تواجدو بيها .

أهدر محمود كهربا لاعب الأهلي، انفراد محقق لاحراز الهدف الثانى فى شباك الهلال السودانى بالدقيقة 88 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.