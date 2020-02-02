شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: لست سعيدا بمستوى الأهلي.. "أفريقيا ليها ناسها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي الأسبق، أن ابتعاد الاحمر عن الزمالك بدور ربع النهائي لدوري الأبطال أمر جيد. وقال عبد الجليل خلال تصريحات تلفزيونية: "الاهلي استحوذ بشكل كبير على مجريات المباراة ولم نرى خطورة للمنافس. Advertisements واردف: لست سعيد بمستوى الأهلي، نتائج الدوري ليست مقياس لتتفوق، أفريقيا لها ناسها. واختتم كلماته: أمر جيد ابتعاد الاهلي عن الزمالك في الأدوار القادمة.

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