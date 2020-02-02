شكرا لقرائتكم التحفظ على لاعبى الأهلى داخل ملعب الجوهرة حتى يتم إخلائه من الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يُغادر لاعبو الاهلي وأفراد البعثة الحمراء ملعب مباراة الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال السودان عقب مباراة الفريقين التي اقيمت مساء اليوم ،السبت، بناءً على طلب الجهات الأمنية التى فضّلت إخلاء الملعب من الجماهير الهلالية وبعدها تُغادر البعثة الأهلاوية أرض الملعب.

وافاد مراسل قناة النادي الاهلي أن قوات الأمن السودانية بذلت مجهوداً كبيراً عقب اللقاء من أجل تأمين بعثة الاهلي وأخراجها من أرض الملعب ، موضحاً أن مسئولي بعثة الاهلي وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة وكذلك طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ومعهم السفير حسام عيسي سفير مصر في السودان تواجدوا في قاعة كبار الزوّار عقب اللقاء فيما تواجد اللاعبون في أرض الملعب وسط تأمين شامل مع الشرطة والقوات الخاصة التى تحرص على التواجد مع البعثة الأهلاوية وشدد المراسل على أن بعثة الاهلي بخير ولم يتعرض أي فرد منها لي مكروه.

وصعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن،

فيما ضم تشكيل الهلال ،كلاً من: جمال سالم، صامويل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن.