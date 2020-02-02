شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الأهلى مر بظروف صعبة أمام الهلال ونبارك لجمهوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للزمالك جماهير الأهلى واللاعبين بعد التعادل مع الهلال السودانى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد طارق يحيى خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن أجواء مباراة الأهلى والهلال كانت صعبة موضحا أن الأحمر استطاع تنفيذ المطلوب والصعود لدور الـ8.

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صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.