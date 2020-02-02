شكرا لقرائتكم ساسولو يهزم روما برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح فريق ساسولو ضيفه روما 4 - 2 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وفي مباريات أخرى اقتنص فريق بولونيا فوزا غاليا من ضيفه بريشيا 2 - 1 فيما تعادل كالياري مع ضيفه بارما 2 - 2.

وعلى استاد مابي، تقدم فرانشيسكو كابوتو بهدفين لساسولو في الدقيقتين السابعة و16 ثم أضاف فيليب ديوريتشيتش الهدف الثالث في الدقيقة 26 . ورد إدين دجيكو بهدف لروما في الدقيقة 55 لكن زميله لورينزو بيليجريني تعرض للطرد في الدقيقة 69. ورغم النقص العددي سجل جوردان فيرتو الهدف الثاني لروما من ضربة جزاء في الدقيقة 73 لكن بعد دقيقة واحدة أحرز جيريمي بوغا الهدف الرابع لساسولو.

الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الرابع.