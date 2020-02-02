بعد اقتحام الجماهير الملعب وإرهاب اللاعبين.. في مباراة مثيرة أمام الهلال.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق الأهلي، إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع الهلال السوداني، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت منذ قليل، على ملعب "الجوهرة" في أم درمان، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وأحرز هدف الأهلي محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 48، وتعادل عبدالرزاق عمر، للهلال، في الدقيقة 90. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشهدت المباراة توقفا لمدة 10 دقائق، بسبب شغب جماهير الهلال، بعد اقتحام الجماهير للملعب، وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن، والسيطرة على الوضع، واستئناف المباراة مرة أخرى.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى فنيا، ولم يشهد خطورة حقيقية بين الفريقين، ولكنه شهد خشونة كبيرة وعنف من لاعبي الفريق السوداني، واستحوذ الفريق الأحمر على معظم مجريات الشوط، في المقابل اعتمد الهلال على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

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وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 5، في وجه أيمن أشرف، قلب دفاع الأهلي، بعد تدخله في كرة مشتركة مع حارس الهلال، ثم حصل لاعبو الهلال على عدة كروت صفراء بسبب الخشونة على لاعبي الأهلي وبالتحديد في الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني، نشط الفريق الأحمر باحثا عن هدف التقدم، واستمر الأداء المتراجع للفريق السوداني، ونجح "أفشة" في إحراز الهدف الوحيد في الدقيقة 48، بعد عرضية من الجهة اليمنى سددها في المرمى.

وأهدر البديل محمود كهربا، فرصة هدف محقق في الدقيقة 88، بعد مراوغة الحارس، وتسديد الكرة خارج الشباك، وبعدها سدد كرة قوية أخرى تصدى لها الحارس، وفي الدقيقة 90، نجح الهلال في إدراك هدف التعادل عن طريق عبدالرازق عمر، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، خلف النجم الساحلي، المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما احتل الهلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط.