بعد تعادل الأهلى مع الهلال.. فايلر لا يعرف الفوز خارج أرضه بدور المجموعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط فريق الأهلي فى الفوز على نظيره الهلال السودانى، وانتهى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، ليحصد المارد الأحمر تأشيرة التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال.
أحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.
بهذا التعادل لم يحقق المارد الأحمر الفوز خارج أرده فى منافسات دور المجموعات، حيث خسر من النجم الساحلى فى تونس بهدف دون رد، وتعادل مع بلاتينيو فى زامبيا بهدف لكل منهما، وتعادل فى الأخير مع الهلال فى السودان بهدف لكل منهما.
وينتظر الأهلي مواجهة أحد الفرق المتصدرة والمتأهلة كأول المجموعة فى دور الثمانية، وهم الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي، وسيتم تحديد المنافس وفقًا للقرعة التى سيجريها الاتحاد الأفريقى.
وتأهل من المجموعة الأولى مازيمبى الكونغولى فى المركز الأول برصيد 14 نقطة، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وتأهل من المجموعة الثانية النجم الساحلي برصيد 12 نقطة، والأهلي فى المركز الثانى بـ 11 نقطة، ومن المجموعة الثالثة صن داونز أول برصيد 14 نقطة، والوداد الرياضى بـ 9 نقاط، وفى المجموعة الرابعة تأهل الترجى كأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربى برصيد 11 نقطة.
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