شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 1 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 1 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: قناة الأهلي: احتجاز البعثة فى ملعب مباراة الهلال بعد التأهل لدور الثمانية لم يُغادر لاعبو الأهلي وأفراد البعثة الحمراء ملعب مباراة الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال السودان عقب مباراة الفريقين التى أقيمت مساء اليوم، السبت، بناءً على طلب الجهات الأمنية التى فضّلت إخلاء الملعب من الجماهير الهلالية وبعدها تُغادر البعثة الأهلاوية أرض الملعب. الاهلي يتعادل مع الهلال ويعود من السودان بتأشيرة دور الثمانية صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 65 ألف مشجع يؤازرون الهلال السودانى أمام الأهلى بملعب الجوهرة الزرقاء الليلة تسود حالة من الترقب داخل بعثة الاهلي قبل ساعات من مباراة الهلال السودانى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ورغم أن الجهاز الفنى ومحمود الخطيب رئيس النادى يحاولان تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم إلا أن الأجواء المُحيطة بالمباراة قوية وشرية للغاية، خاصة مع الحماس الواضح لجماهير الهلال فى الشوارع، كما يتوقع امتلاء مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال بجماهير الفريق السودانى خاصة بعد نفاد التذاكر المباراة ومن المتوقع حضور 65 ألف مشجع مباراة الليلة. Advertisements الجماهير تؤازر لاعبي الأهلي بفندق الإقامة في السودان قبل مباراة الهلال حرصت أعداد من جماهير الاهلي على التواجد بمقر إقامة الفريق بالسودان لتشجيع اللاعبين الشد من آزرهم قبل التوجه لأرض ملعب مباراة الهلال المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. قامت رابطة قدامى اللاعبين السودانيين وعدد من نجوم الجيل الذهبي بتكريم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم، وذلك خلال زيارته التي قام بها للسفير المصري في السودان، حسام عيسى ، حيث قام شوقي عبدالعزيز، نجم الكرة السودانية الأسبق، عميد الرابطة، بتكريم الخطيب الذى يترأس بعثة الاهلي في لسودان لمواجهة الهلال وأهداه درع الرابطة، تقديرًا لمسيرته التاريخية مع الساحرة المستديرة، وكونه أحد أساطير الكرة الإفريقية. رابطة قدامى اللاعبين بالسودان تكرم الخطيب

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