- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 1 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 1 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
قناة الأهلي: احتجاز البعثة فى ملعب مباراة الهلال بعد التأهل لدور الثمانية
لم يُغادر لاعبو الأهلي وأفراد البعثة الحمراء ملعب مباراة الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال السودان عقب مباراة الفريقين التى أقيمت مساء اليوم، السبت، بناءً على طلب الجهات الأمنية التى فضّلت إخلاء الملعب من الجماهير الهلالية وبعدها تُغادر البعثة الأهلاوية أرض الملعب.
الاهلي يتعادل مع الهلال ويعود من السودان بتأشيرة دور الثمانية
صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
65 ألف مشجع يؤازرون الهلال السودانى أمام الأهلى بملعب الجوهرة الزرقاء الليلة
تسود حالة من الترقب داخل بعثة الاهلي قبل ساعات من مباراة الهلال السودانى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ورغم أن الجهاز الفنى ومحمود الخطيب رئيس النادى يحاولان تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم إلا أن الأجواء المُحيطة بالمباراة قوية وشرية للغاية، خاصة مع الحماس الواضح لجماهير الهلال فى الشوارع، كما يتوقع امتلاء مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال بجماهير الفريق السودانى خاصة بعد نفاد التذاكر المباراة ومن المتوقع حضور 65 ألف مشجع مباراة الليلة.
الجماهير تؤازر لاعبي الأهلي بفندق الإقامة في السودان قبل مباراة الهلال
حرصت أعداد من جماهير الاهلي على التواجد بمقر إقامة الفريق بالسودان لتشجيع اللاعبين الشد من آزرهم قبل التوجه لأرض ملعب مباراة الهلال المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 1 / 2 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.