مصر تتوج بالبطولة العربية للجودو بالكويت

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كما حقق منتخب الأشبال 10 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 فضيات بالإضافة إلى برونزيتين ، و على مستوى منتخب الناشئين حقق يسرى سامى الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم و
نوران الدين الميدالية الذهبية وزن 60 كجم و شهاب الدين حسنين الميدالية الذهبية وزن 66 كجم و عمر الرملى الميدالية الذهبية وزن 73 كجم و فارس الحديدى الميدالية الذهبية + 90 كجم و
على ياسر عبد الحليم الميدالية الفضية 50 كجم و كريم صبحى الميدالية الفضية 90 كجم و على مصطفى الميدالية البرونزية 90 كجم .
وفيما يخص منتخب الاشبال حقق فارس اشرف المغاورى الميدالية الذهبية 34 كجم و مصطفى صلاح حماده الميدالية الذهبية 46 كجم و محمد سعيد رمضان الميدالية الفضية 42 كجم و عبد الله أشرف الميدالية الفضية 50 كجم و أمن بالله حجاج الميدالية البرونزية 42 كجم.
ويقيم اتحاد الجودو جمعية عمومية غير عادية يوم 8 فبراير المقبل لتعديل لائحة النظام الأساسى على أن يتم التعديل وفقًا لما تراه العمومية وأعضاء الجمعية من هيئات وأندية لها حق الحضور فى اليوم المحدد، وتقام العمومية بقاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية.
من المقرر أن يخطر الاتحاد الهيئات والأندية بموعد العمومية حتى يتسنى لهم إرسال تفويضات للمندوبين المقرر حضورهم الجمعية العمومية.
وكانت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجودو قد أقيمت يوم 29 أكتوبر الماضى، وشهدت اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وكذلك فوز عضوين بمجلس ادارة الاتحاد بالتزكية وهما إسماعيل حفيظ، وفوزى الهلباوى، بدلا من طارق عز الدين، وعبد الآخر عبد الفتاح.
وشهدت الأيام الماضية دعمًا من الاتحاد الدولى للعبة للاتحاد المصرى بعدد 272 مرتبة "بساط للممارسة اللعبة " على أن يتم استخدامها فى تدريبات المنتخب وكذلك توزيعها على الهيئات الرياضية التى تمارس النشاط، كما دعم الاتحاد الدولى سفر 6 لاعبين للمشاركة فى بطولتى جراند سلام بباريس و المانيا على الترتيب بأن يتحمل الاتحاد الدولى تكاليف اقامة وسفر اللاعبين للمشاركة فى البطولتين، وكذلك المعسكر الذى يلى البطولة وذلك فى الفترة من 6 إلى 13 فبراير المقبل، واختار الجهاز الفنى للمنتخب قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولتين وهم كل من : محمد عبد الموجود 66 كجم، محمد على عبد العال 81 كجم، محمد محى 73 كجم، على عيد 73 كجم، عبد الرحمن محمد 81 كجم، حاتم عبد الآخر 90 كجم، ومدير فنى السيد ابو ميدان.
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