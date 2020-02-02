أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يتعادل مع الهلال ويعود من السودان بتأشيرة دور الثمانية

الاهلي يتعادل مع الهلال ويعود من السودان بتأشيرة دور الثمانية

صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مدرج واحد متبقي .. نفاد تذاكر الأهلي أمام الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات

اقتربت تذاكر فريق الأهلي من النفاد فى مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري حيث رصدت الخليج 365 الاماكن المتبقية فى مباراة بطولة كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في الإمارات يوم 20 من الشهر الجاري بين الأهلي والزمالك ، التى أوضحت أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي أوشكت على الانتهاء ويتبقى فقط عدد محدود من تذاكر الدرجة الثانية.

الزمالك يتعادل مع أول أغسطس بختام مجموعات الأبطال فى مباراة تحصيل حاصل

تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى سلبياً فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم، السبت، باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، وتأهل الزمالك باحتلال المركز الثانى برصيد 9 نقاط إلى جانب متصدر المجموعة، مازيمبى الكونغولى، لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى، بينما ودع الفريق الأنجولى بجانب زيسكو الزامبى منافسات البطولة بعد تذيل تلك المجموعة.

وفد الزمالك يعود إلى القاهرة بعد اجتماع السوبر الأفريقى

يعود وفد الزمالك المكون من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى، من المغرب إلى القاهرة، مساء اليوم بعد مقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى حضور هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.

لجنة المسابقات تعلن انطلاق مباريات دور 16 بكأس مصر 15 فبراير

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل، ويستثنى من هذه المواعيد فريقا الأهلى والزمالك لارتباطهما بمواجهات فى أفريقيا والسوبر المحلى .

مندوب من الفيفا يحضر تدريبات الـvar غدا فى الدوري المصري

يحضر غدا الأحد مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. ومن المقرر أن تقام اختبارات الحكام على تقنية الـvar غداً باستاد السلام، وسيتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا.

"الكاحل" وراء خروج أحمد فتحي من قائمة الأهلي أمام الهلال بالسودان

أرجع الجهاز الطبي لفريق الاهلي خروج أحمد فتحي لاعب الفريق من قائمة الـ18لمباراة الهلال السوداني لمعاناة اللاعب من كدمة في الكاحل جعلته خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت السودان باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وقال الجهاز الطبي للأهلي أن فتحي تعرض لكدمة في الكاحل خلال المران الأخير للفريق، الذي أقيم أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء

رسمياً ..إيمانويل أمونيكى مديراً فنياً لمصر المقاصة لنهاية الموسم

اعلن مسئولو نادي مصر المقاصة عن تعيين النيجيرى إيمانويل أمونيكى مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم، خلفاً للجهاز الفنى السابق الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج وهبوط المستوى

تشاتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو في الكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة نواذيبو بطل موريتانيا والتي تقام في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.