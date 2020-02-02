شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير لـ "زيزو الزمالك" : عيب . .حسنى عبد ربه كان بيوزع الفلوس على الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى رسالة لمحمود عبد العزيز نجم الزمالك بعد هجوم الأخير على حسنى عبد ربه قائد الاسماعيلى الاسبق نافياً تدخل القيصر فى عقود لاعبى الدراويش ، وقال سعفان الصغير فى حواره مع ”الخليج 365” : " اتهام زيزو للقيصر كلام مش صح وعيب يقوله، حسنى عبد ربه كان بيقعد مع اللاعيبة عشان يقنعهم بتجديد عقودهم أو لانه كابتن الفريق وكان بيوزع الفلوس على الغلابة ، بيخصم من كل لاعب عند الانضمام للاسماعيلى أو عند تمديد التعاقد ويقوم بتوزيع هذه الاموال على أعمال الخير "

وكشف محمود عبد العزيز، نجم خط وسط الزمالك، عن كواليس أزمته مع حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق منذ أيام قليلة خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة بقناة الزمالك قائلا :" اختلفت في أكثر من مرة مع حسني عبدربه سواء داخل أو خارج الملعب".

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي:" حسني عبدربه يتدخل في عقود اللاعبين على الرغم من أنه كان يتقاضى أكثر منها عشرات المرات".

وتابع تصريحاته:" ليس من حق شخص أن يتحدث ويعترض عن أرزاق البشر، خاصةً إذا كان يحصل على أضعافها".

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وأنهى حديثه مؤكداً ان عبدربه كثير الحديث عن خدمة نادي الإسماعيلي، قائلاً:"الحقيقة أنها لم تكن خدمات بل عمل مثل أي عمل اّخر وبمقابل مالي كبير وليس على سبيل العمل الخدمي".

وكشف سعفان الصغير فى حواره مع ”الخليج 365” أرؤاه فى العديد من القضايا المطروحة على الساحة الكروية وعلى رأسها أسباب تفوق الاسماعيلى عربياً مقارنة بنتائجه على صعيد الدوري المحلى ، ورؤيته لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية وتقييمه لأداء حراس مرمى الكرة المصرية فى الفترة الماضية .