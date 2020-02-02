شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتعادل مع الهلال ويعود من السودان بتأشيرة دور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن،

فيما ضم تشكيل الهلال ،كلاً من: جمال سالم، صامويل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن.

الشوط الأول

بداية مُثيرة للمباراة وتعرض مروان محسن للضرب من جانب صامويل الغيني لاعب الهلال ليشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الصفراء له في الدقيقة الثالثة، وتعرض مروان للعرقلة مرة ثانية ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة ويشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع حارس الهلال.

تبادل الفريقين اللعب وسط الملعب وإنعدمت لخطورة على مرمى الفريقين وسط حماس جماهير الهلال التى أحتشدت في مدرجات الجوهرة الزقاء لتشجيع لاعبي الفريق ، وأن كان الحرص الشديد هو شعار بطلا مصر والسودان.

بمرور الوقت ينشط أداء لاعبي الفريقين خاصة صاحب الارض الذى ضغط بقوة عن طريق أطهر الطاهر وعماد محسن ووليد الشعلة.

على فترات ينشط أداء الاهلي وفي الدقيقة 23 مرر قفشة تمريرة رائعة لمروان محسن ويتسلم الأخير ويهرب من دفاع الهلال لكنه يُسددها أعلي القائم بشكل سيئ، ونال المالي آليو ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع لاعبي الهلال.

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حاول الاهلي شن هجمة من ناحية الشمال النشطة عن طريق ايمن اشرف لكن صامويل مرغني عرقل لاعب الاهلي وتعرض الأخير للإصابة وتوقف اللعب قليلاً لأصابه أيمن اشرف قبل أن يتم استكمال المباراة ويشارك اللاعب ونال نصر الدين الشعيل بطاقة صفراء للخشونة ضد أيمن اشرف.

مع أقتراب نهاية الشوط الأول حاول الفريقين الضغط والتسجيل وكان صاحب الأرض هو الأخطر ونال سليم محمد لاعب الهلال بطاقة صفراء للخشونة مع آليو ديانج ويستمر اللعب وسط الملعب قبل أن ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب الهلال الذى ضغط مع انطلاقة هذا الشوط وسدد عماد محسن كرة قوية في الدقيقة 47 مرت أعلى العارضة.

بعدها بدقيقة مرر حسين الشحات كرة عرضية من جانب الناحية اليمنى وأحسن محمد مجدي قفشة التعامل مع الكرة وسددها في شباك أصحاب الأرض، وسقط أحد لاعبي الهلال للإصابة ويتوقف اللاعب قليلاً لعلاج اللاعب، ونشط أداء الهلال بشكل واضح عقب هدف قفشة وشن لاعبيه هجمات على مرمى الاهلي.

تعرض محمد هاني لأصابه بسيطة وتلقي العلاج ونزل لاستكمال المشاركة في المباراة ، وسقط وليد شعلان لاعب الهلال في منطقة جزاء الاهلي وطالب بأحتساب ضربة جزاء لكن الحكم المغربي رفض الإمتثال لطلبه قبل أن يخرج قفشة ويشارك وليد سليمان بدلاً منه في الدقيقة 68.

وتوقف اللعب قليلاً بسبب قذف جماهير الهلال زجاجات المياه أرض الملعب أعتراضاً على قرارات الحكم وتدخلت قوات الشرطة لأحكام السيطرة على أرض الموقف.

بعد توقف دام 9 دقائق تقريباً أعلن الحكم المغربي رضوان جيد إستئناف المباراة ، وشارك كهربا بلاً من أجايي ،وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة 89 بعدما أنفرد بالمر وراوغ حارس الهلال لكنه سددها بغرابة شديدة خارج العارضة ، بعدها تلقي مروان كرة جيدة لكن حارس الهلال حوّلها ضربة ركنية، وفي الدقيقة 90 شارك السنغالي آليو بادجي بدلاً من مروان محسن.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم شرس من الهلال كما مثّلت الهجمة المرتدة للأهلي خطورة عن طريق بادجي والشحات ، وأسفر الهجوم الهلالي عن هدف سجله عبد الرزاق عمر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، والغي الحكم هدف سجله الهلال بداعي التسلل ،وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم متواصل من الهلال وسط تراجع ملحوظ من جانب لاعبي الاهلي وسقط ياسر أبراهيم على الأرض ونزف دم من رأسه بعدما إصطدم بزميله بالفريق أيمن اشرف ، وينتهي اللقاء بالتعادل وصعود الأهلي برفقة النجم الساحلي التونسي.